Eminem progovorio o tome zbog čega je nastupio na Oscarima sa 17 godina zakašnjenja

Eminem rijetko daje intervjue, no nakon njegovog nastupa na svečanosti dodjele Oscara, koji je sve iznenadio, odlučio je za Variety progovoriti o tome kako je došlo do toga da izvede pjesmu ‘Lose Yourself’ punih 17 godina nakon što je za tu pjesmu iz filma ‘8 milja’ osvojio Oscar 2003. godine.

Eminem je prošloga mjeseca objavio novi album ‘Music to Be Murdered By’, što je također bilo iznenađenje za njegove fanove, a ako je vjerovati izvorima američkih medija za njegov nastup na Oscarima uistinu je malo tko znao, a dvorana u kojoj se održavala dodjela, Dolby Theater, bila je tijekom proba zaključana da slučajno ne procuri to veliko iznenađenje.

‘Shvatio sam da s obzirom da nizam imao priliku nastupiti onda, da mi možda bilo cool da to napravim sada. Onda nisam mislio da imam šanse pobijediti, a pjesmu ‘Lose Yourself’ smo bili izveli samo koji tjedan prije na dodjeli Grammyja pa mi se činilo da to i nije dobra ideja to ponavljati. U ono vrijeme je mlađi ja mislio da takav show nije mjesto gdje bi me razumjeli’ objasnio je Eminem dodavši da je, tek kad je dobio nagradu, shvatio da je taj show autentičan, a nagrada stvarna - 'ne pojaviš se, a ipak si dobio'.