Emiliji Kokić se ostvarila želja: U studiju 'Plesa sa zvijezdama' bodrio je suprug Miljenko Kokot, a plesala je na svoj veliki hit

Naša pjevačica pobjedila je na Eurosongu 1989. kao pjevačica grupe Riva, a na pjesma 'Rock me' koja ih je vinula na sam vrh glazbene scene otplesala je jive. Taj joj je ples osigurao ostanak u showu

Pjevačica i njezin partner Patrik Seretin izveli su jive i to na legendarnu pjesmu 'Rock me'. 'Sva sreća što se na Eurosongu pjeva, a ne pleše', rekao je Marko Ciboci, no prekinula ga je Larisa Lipovac Navojec: 'Ne mogu se složiti. Meni je bilo prelijepo' komentirala je i dodala: 'Da je taj ples bio uz nastup mi bi dvaput pobijedili! Na Eurosongu su nastupi sveobuhvatni, a ja mislim da je ovaj nastup sveobuhvatan. Meni je bilo predobro', istaknula je.