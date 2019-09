Editors donose turneju najvećih hitova u Zagreb

Grupa Editors donosi 8. veljače u Malu dvoranu Doma sportova svoju turneju najvećih hitova koju prati izdanje 'Black Gold' gdje će se uz 15 najpoznatijih singlova naći i tri potpuno nove pjesme

'Priče o 'best of'-u vrte se već tri ili četriri godine, ali nikako da dođe pravi moment', priznao je frontman Tom Smith i dodao kako su više bili usredotočeni na nove albume. S 15 godina dugom biografijom ispunjenom ozbiljnim globalnim hitovima i fantastično primljenim albumima ('Back Room' je, primjerice, bio nominiran za nagradu Mercury) izgleda da je došao pravi tren da se istaknu sve najvažnija autorska dostignuća Editorsa: 'Papillon', 'Munich', 'Sugar', 'Hallelujah (So Low),' 'A Ton Of Love', 'An End Has A Start', 'Smokers Outside Hospital Doors'… Sve ih grupa donosi na novi zagrebački susret, njihovo najveće samostalano gostovanje u Hrvatskoj.