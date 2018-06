Duh urbanog Londona dolazi u Zagreb

Tajnoviti prostor neobičnog imena, originalne radionice, vrhunska muzika i opuštena atmosfera

Od vremena kada su bande vladale ovim vječnim gradom pa sve do danas, kada se svakodnevno na njegovim živopisnim ulicama stvaraju novi trendovi, London je oduvijek bio središte svijeta. Grad kojim kola neopisivo snažna energija, neograničena inspiracija, najoriginalnije ideje i najluđi provodi. London je također i grad u kojem se proizvode neki od najboljih i najkvalitetnijih ginova na svijetu. Upravo jedan takav stiže uskoro u Zagreb, kako bi otkrio njegovim stanovnicima neobično skrivena i tajnovita mjesta te ih pozvao na londonsko druženje.

Kakvo je to londonsko druženje? Riječi koje bi ga najbolje opisale su tajnoviti prostor neobičnog imena, street umjetnici, vrhunska muzika, opuštena atmosfera, sve to i još mnogo više, začinjeno s puno, punoo sjajnog Beefeater gina. Tako će svi posjetitelji imati prilike uživati u šarmantnom Malom placu na Tavanu, okupljalištu svih ljubitelja lokalnih i autohtonih organskih proizvoda, odličnom crafted greenery projektu Botanike, koji će posebno za ovu priliku imati svoj pop up, zatim umjetničkim i street art instalacijama i super DJ-evima, zahvaljujući kojima će cijeli party poprimiti onu ležernu i kul londonsku vibru. Šećer na kraju su radionice gina, na kojima će pak ginoljupci moći naučiti sve tajne zanata izrade ovog najpopularnijeg ljetnog pića.

Ipak, riječima je nekad nemoguće reći sve. Ponekad je jedino što trebamo dobro ohlađeni Beefeater gin, koji će u svakome od nas probuditi osobu koja želimo biti ili možda onu koja već i jesmo. Osobu koju ne određuju trendovi, već ih sama postavlja - bila to muzika, modni dizajn ili pak umjetnost.

Beefeater gin poziva vas 30. lipnja u Ledanu (Antuna Bauera 19), mjesto na kojem se prije 'najurbaniji' gin u gradu! Iako poznatu londonsku izreku „Mind the gap“ nećete čuti na novouvedenoj metro stanici 'Ledana', budite sigurni da ćete čuti zvuk odlične atmosfere!

PROGRAM:

14:00 BEEFEATER MARKET

COZY LOOPS

Tavan

Slušaj Najglasnije - Listen Loudest

15:00 - 20:00 BEEFEATER WORKSHOPS

Botanike pop up

NJI3 'GIF & GIN'

Glitch art

20:00 TIME FOR MUSIC

DJ phillipe

Tin Švegović