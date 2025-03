Dugo ih nismo vidjeli: Senka Bulić i njezin partner glazbenik blistaju zajedno

S partnerom Damirom zablistala je u plavom odijelu koje je uskladila s elegantnom plavom maramom, a francuski chic nadogradila je neizostavnim crvenim ružem za usne.

Iako se u javnosti baš i ne pojavljuju često, u vezi su već desetak godina.

Kako je otprije poznato, ljubav se rodila 2014. godine kad su surađivali na predstavi 'Dream of Life', u kojoj je ona glumila, a on svirao.

'Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim, non-stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. On je nekako puno organiziraniji od mene, on je baš zreo čovjek pa zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama', komentirala je glumica jednom prilikom za In Magazin.