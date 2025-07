Dugo će se pamtiti: Oproštajni koncert Ozzyja i Sabbatha bio je prepun emocija

Gotovo šest desetljeća nakon što su sudjelovali u pokretanju heavy metala istoimenom pjesmom koja je očarala i uplašila publiku, Black Sabbath se vratio u svoj dom Aston na 'Back to the Beginning', na stadionu nogometnog kluba Aston Villa.

Jednokratni koncert, s profitom koji je išao u dobrotvorne svrhe, najavljen je kao Osbourneov posljednji nastup, pet godina nakon što je 76-godišnji 'Princ tame' otkrio da ima Parkinsonovu bolest, zbog koje ne može hodati.

Jedan od najluđih frontmena glazbe, koji je jednom odgrizao glavu šišmišu na pozornici, Osbourne je nastupio sjedeći na crnom prijestolju, ponekad se činilo kao da plače pred oduševljenom publikom koja je upijala hitove uključujući 'Crazy Train'.

'Nemate pojma kako se osjećam. Hvala vam od srca', rekao je Osbourne.

Ranije je više od desetak izvođača, uključujući Metallicu, Slayer i Guns N' Roses, odalo počast Black Sabbathu i nastupilo pred morem obožavatelja u crnim majicama s natpisima bendova kroz dugi dan rock i metal glazbe.

'Bez Sabbatha ne bi bilo Metallice. Hvala vam, dečki, što ste nam dali svrhu u životu', rekao je frontmen Metallice James Hetfield.

Na pozornici su se pojavila neka od najvećih imena rock glazbe, uključujući Ronnieja Wooda iz Rolling Stonesa, Stevena Tylera iz Aerosmitha, Davida Ellefsona iz Megadetha, Chada Smitha iz Red Hot Chili Peppersa i Toma Morella iz Rage Against the Machinea, koji je ujedno bio i glazbeni direktor događaja.

Morello je ranije za časopis Metal Hammer rekao da mu je cilj bio stvoriti 'najveći dan u povijesti heavy metala kao pozdrav bendu koji je sve započeo'.

Koncert je prvi put u 20 godina ujedinio originalnu postavu Sabbatha: Osbournea, basista Geezera Butlera, gitarista Tonyja Iommija i bubnjara Billa Warda.

Emotivni obožavatelji

Neki su obožavatelji plakali, a mnogi su rekli da su bili emotivni.

Jedan od njih je Runo Gokdemir, učitelj iz Londona, koji je rekao da je prodao automobil za 400 funti kako bi platio skupu kartu.

'Toliko volim Ozzyja', rekao je za Reuters. 'Kad sam imao teško razdoblje u tinejdžerskim godinama, slušao sam Black Sabbath, a Ozzy mi je pomogao da prebrodim mnogo toga'.

Lisa Meyer, koja je organizirala izložbu Black Sabbatha u Birminghamu 2019. godine, rekla je da je bend izgradio trajno nasljeđe nudeći težu alternativu Beatlemaniji i hipi glazbi 1960-ih.

'To je ono što je stvarno odjeknulo kod obožavatelja, dajući glas tom bijesu, ljutnji i frustraciji, ali čineći to na zaista katarzičan način', rekla je Meyer, suosnivačica projekta Home of Metal, za Reuters.

Ozzy je završio svoj solo set i vratio se s Black Sabbathom, uključujući Warda bez majice, kako bi izveo četiri njihova najveća hita, uključujući 'War Pigs', 'Paranoid' i 'Iron Man'.

Black Sabbath prodao je preko 75 milijuna albuma diljem svijeta.

Heavy metal žanr dugo je omalovažavan, ali danas iznimno popularan.