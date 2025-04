Dark Tranquillity i Moonspell nastupaju u Zagrebu, a objavljena je i satnica

Dark Tranquillity je švedski melodic death metal bend iz Göteborga. Smatraju se jednim od pionira i očevima tzv. geteborške metal scene, koja također uključuje bendove kao što su In Flames i At the Gates. Više o tome može se pogledati u dokumentarnom filmu Out of Nothing: A DT Documentary, koji je objavila Century Media, a snimljen je u njihovom rodnom gradu u travnju 2009. godine. Bend su osnovali 1989. godine tadašnji gitarist i sadašnji vokalist Mikael Stanne te gitarist Niklas Sundin, pod imenom Septic Broiler, dok su stilski dosta imali thrash prizvuka koji mnogi uspoređuju s ranim Deathom. U tom period bendu se pridružuje Anders Fridén koji je danas vokal u In Flamesima, a s njima je snimio album prvijenac 'Skydancer'. Otada je bend nanizao još 12 albuma.