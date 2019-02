Dubioza kolektiv ponovo u najljepšoj Areni

Dubioza kolektiv vraća se u pulsku Arenu u subotu, 10. kolovoza. Koncert u najimpresivnijem otvorenom prostoru u ovom dijelu Europe bit će njihov jedini ovogodišnji nastup u tom djelu Hrvatske

Ulaznice za koncert u pulskoj Areni u prodaju kreću u ponedjeljak, 4. veljače. Do 31. ožujka cijena će im iznositi 100 kn, do 9. kolovoza 120 kn, a na sam dan koncerta 140 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online na www.eventim.hr.