Drugi val imena Outlook festivala predvode Mala, Kabaka Pyramid, Flava D i DJ Zinc

Dugačak popis Outlook festivala upravo je postao bogatiji za još niz imena koja će uveličati posljednje izdanje na tvrđavi Punta Christo i u pulskoj Areni između 4 i 9. rujna

Na koncert otvorenja u Arenu stiže pionir UK britanske glazbene scene s početka stoljeća Mala u pratnji The Outlook Orchestra, iz Kingstona stiže revolucionarni pjevač - Kabaka Pyramid, heroina bassa - Flava D, glazbenik koji kroči jednako house i jungle žanrom već 20 godina - DJ Zinc, te bristolski duo My Nu Leng.

Tradicionalnoj uvertiri u najveće slavlje bass glazbe u Europi, koncertu otvorenja u Areni 4. rujna, uz Andy C-a, Loyle Carnera, Shy FX-a pridružuju se Mala & The Outlook Orchestra. Malu, kao jednog od najbitnijih autora u modernoj bass glazbi, čija kreativnosti i utjecaj ne jenjavaju niti nakon 20 godina na sceni, pratit će The Outlook Orchestra ritam sekcija, među ostalima na udaraljkama sjede vrhunski glazbenici: Richard Spaven (Flying Lotus, The Cinematic Orchestra), i Eddie Hicks (Sons Of Kemet). Ulaznice po najpovoljnijoj cijeni za žestok početak festivala u Areni po cijeni od 270 kuna, mogu se naći u Entrio sistemima.

Nakon prvog vala umjetnika objavljenog prošlog mjeseca (uključujući Loyle Carnera, Chase i Status, Goldiea i Bugzy Malonea) iz Kingstona stiže revolucionarni tekstopisac i pjevač Kabaka Pyramid, koji spaja moć, energiju i melodiju reggaea s lirizmom hip hopa. Na prošlogodišnjem hvaljenom albumu album prvijencu Kabaka je ugostio neke od najboljih glazbenika novog vala reggaea, poput Chronixxa i Damiana Marleya, pa se njegov povratak na tvrđavu očekuje s velikim uzbuđenjem.

Nakon nekoliko godina turneje s DJ-om Q i Royal T-om kao dio kolektiva TQD, Flava D ne staje, pa je tako nedavno objavila svoj prvijenac More Love 2, završila rezidenciju u omiljenom XOYO klubu u Londonu, odradila vlastiti koncert u Brixton Akademiji te nastavila svjetsku turneju. Dugogodišnji član slavne britanske plesne scene, DJ Zinc se vraća na Outlook, časteći ravere maratonom house, techno i jungle selekcije prikupljene iz njegove 25-godišnje posvećenosti sceni. Outlooku se pridružuje i bristolski duo My Nu Leng, koji pomiču granice bass glazbe od svojih početaka, a s kojima će nastupiti partner po ritmu Dread MC.

Outlook Arena 2019. ulaznice