DJ Hell nastupa uz Kruder & Dorfmeistera u Šibeniku

Kada je u pitanju popis pionira njemačke scene elektroničke glazbe, Helmut Josef Geier, pod umjetnički imenom DJ Hell, uvijek se nalazi među prvima

Od Love Paradea do Boiler Rooma, rezidencija u berlinskom Trezoru, E-Werku i Watergateu te kultnom Limelightu u New Yorku, osnivanja nekoliko cijenjenih izdavačkih kuća te suradnje s velikim glazbenim imenima, DJ Hell je od početka 80-tih jedan od najtraženijih i najutjecajnijih umjetnika na sceni. 'Bio sam usko vezan uz njemačku eksperimentalnu glazbu 60-tih i 70-tih. Tada nije bilo komercijalnih težnji, sve je bilo podređeno eksperimentiranju' - objasnio je jednom izvor svoje inspiracije. Njegov posljednji uspjeh pozicija je kustosa u Muzeju moderne elektroničke glazbe (MOMEM) koji će se tijekom ove godine otvoriti u Frankfurtu.

Kao osnivač i umjetnički direktor DJ Hell više od 20 godina vodi uspješnu izdavačku kuću International Deejay Gigolo Records na kojoj izdaju velikani scene kao što su Jeff Mills, Dave Clarke, Tiga, Laurent Garnier, KLF, Miss Kitti i Tuxedomoon. Već s prvim samostalnim singlom DJ Hell obarao je rekorde; pjesma 'My Definition of House Music' iz 1997. postala je klupski hit s preko sto tisuća prodanih primjeraka. Na albumima koji su uslijedili gostuju imena poput Bryan Ferryja, Peter Krudera i P. Diddyja.

DJ Hell ikona je ne samo glazbenog već modnog svijeta, ili kako je jednom objasnio ujedinjuje te dvije umjetnosti kao što su to radili David Bowie i Grace Jones. Osim što je radio glazbene podloge za revije Donatelle Versace, Hugo Bossa i Raf Simonsa, časopis GQ ga je proglasio čovjekom godine, a njegov vlastiti dizajn i ime često se pojavljuju na raznim modnim proizvodima. Najnoviji album, s kojim je trenutno na svjetskoj turneji, prvi od albuma 'Teufelswerk' iz 2011., prevodi se kao 'glazba budućnosti'. Zato je ironično koliko je 'Zukunftsmusik' nadahnut prošlošću i to zvukom Kraftwerka, Garyja Numana, David Bowiea, novim romantizmom i electroclashom, pun syntheva i goth atmosfere. Seks, strah, kaos i glamur - to je ono što nam DJ Hell donosi na Tvrđavu sv. Mihovila kao najbolji završetak sjajne glazbene večeri.

Ulaznice - https://goo.gl/Frr4CD