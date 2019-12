Dirljiva objava Jennifer Lopez: 'Ljudi me pitaju otkud mi ta silna energija, volja, plesni pokreti, a za sve to je zaslužna ona'

Nakon što je ljubavnu sreću pronašla uz umirovljenog igrača baseballa Alexa Rodrigueza, latino ljepotica proživljava najbolju godinu u karijeri, zahvaljujući hvaljenoj ulozi u filmu 'Prevarantice s Wall Streeta'. Jennifer Lopez u novoj objavi na Instagramu otkrila je i otkud joj ta silna energija, volja za radom i dokazivanjem

'Ovo je samo još jedan dokaz da se snovi ostvaruju, no morate puno raditi i nikada ne smijete odustati', rekla je nedavno Jennifer Lopez za People.

'Ljudi me pitaju otkud mi ta silna energija, volja za radom, plesni pokreti… A sada znate. Od Guadalupe, moja mamice. Kad se prisjećam djetinjstva vidim nju kako pleše, smije se, ona osvijetli svaku prostoriju u kojoj se nalazi. Ona je definicija mladosti i bezvremenske ljepote u svakoj dobi. Uvijek je voljela muziku, filmove, povijest i mjuzikle i vjerovala je u istinsku ljubav. A sve to usadila je u mene i zbog toga sam bolja osoba.

Ti si me napravila onakvom kakva sam danas. 74 su ti godine mamice, a lijepa si i živahan kao i uvijek, i još uvijek plešeš kao tinejdžerica. Hvala ti što me voliš toliko, hvala ti za sve, za to što si uz mene. Nema toliko riječi da ti zahvalim… volim te zauvijek. Sretan rođendan. sili prirode', napisala je Lopez u emotivnoj objavi.