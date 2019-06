Darujemo vam poklon pakete iz filma Priča o igračkama 4

Nakon devet godina na kino platna vraća se svim generacijama poznata ekipa iz Priče o igračkama predvođena Woodyjem i Buzzom Svjetlosnim! Četvrti dio jednog od najuspješnijih animiranih filmova svih vremena iz Disney/Pixar radionice u domaća kina stiže za dva tjedna, 20. lipnja, u distribuciji 2i Filma.

U novoj filmskoj avanturi Woody, Buzz i ostali članovi uspješnog animiranog serijala razotkrit će nove, ali i pronaći stare prijatelje i to na nevjerojatnom proputovanju.

U novom nastavku Priče o igračkama, u obitelj igračaka koja sada živi kod djevojčice Bonnie stiže novi član, plastična žlicovilica Viličko koji prolazi ozbiljnu krizu identiteta. Naime, Viličko se izjašnjava kao smeće, a ne kao igračka. Woody tako na sebe preuzima obvezu da natjera Vilička da prihvati sebe kao igračku. Kada djevojčica Bonnie okupi cijelu bandu igračaka i odvede ih na obiteljski izlet, Woody završi u neočekivanoj avanturi koja uključuje ponovni susret s davno izgubljenom prijateljicom, porculanskom lutkom Bo Peep.

Priča o igračkama 4 u domaća kina stiže u sinkroniziranoj verziji u režiji Anje Maksić Japundžić. U ulogama glavnih junaka Woodyja i Buzza opet se pojavljuju Krešimir Mikić i Ranko Zidarić, a ostalim likovima glasove su posudili Barbara Prpić, Živko Anočić, Marko Cindrić, Lea Jablanović, Ivana Boban, Domagoj Janković, Ivan Colarić, Hana Hegedušić, Enes Vejzović, Anja Maksić Japundžić, Maja Posavec, Katarina Strahinić, Ana Magud, Emily Davis, Nenad Cvetko, Ljubomir Kerekeš, Dean Krivačić i drugi.

Rad na ovoj izuzetno uspješnoj franšizi započeo je prije punih 25 godina, a prva Priča o igračkama izašla je 1995. te označila veliku prekretnicu u svijetu animiranog filma – to je naime bio prvi dugometražni animirani film u povijesti u potpunosti kreiran pomoću računalne animacije. Bio je to ujedno najuspješniji film 1995. godine, a zaradio je i tri nominacije za nagradu Oscar (prvi animirani film koji je osvojio nominaciju za najbolji originalni scenarij) te dvije za Zlatni globus. Četiri godine kasnije, Priča o igračkama 2 srušila je rekorde filmskih otvaranja te godine u SAD-u, Velikoj Britaniji i Japanu, osvojila Zlatni globus za najbolji film u kategoriji komedije ili mjuzikla kao i Grammyja za pjesmu When She Loved Me Randyja Newmana. 2010. treći nastavak Priče o igračkama osvojio je pak Oscara za najbolji dugometražni animirani film, a u istoj kategoriji nagrađen je i Zlatnim globusom te nagradom BAFTA.