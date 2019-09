Danijelu Martinović oduševila baka Veronika koja joj je uletjela na pozornicu i zaplesala

View this post on Instagram

... a onda se na binu popela Ona..bakica Veronika (87g) i rasturila ... zar to nije Neopisivo?? @marko_lorenzo @teajurilj_2 Hvala mom Polu Mirkoviću @zakladahrzadjecu @narodniradio @jutarnji.hr @gloria.hr @mueller_hrvatska -Budi moje Sunce Radix @novarentacar