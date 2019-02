Danas plijeni pažnju vokalom i scenskim izričajem, a ovako je Božo Vrećo nekad izgledao

View this post on Instagram

Prije 9 godina, a kao da je bilo u nekom prošlom životu...Volim svoju bradu, uh ne bih mogao zamisliti brijanje svako jutro, to niti jedan muškarac ne voli, od svih muškaraca koje poznajem, ovdje mi je i kosa obrijana, meni dobro ćela stoji, i duga kosa, sve izmedju je nja!❤️