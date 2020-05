Ovu je godinu pjevač je počeo ostvarenjem svog sna, pobjedom na Dori. Pobjednička pjesma 'Divlji vjetre' vrlo je brzo našla put do srca publike, a ovih dana slaveći svoj rođendan sa fanovima je podijelio koliko je zapravo sretan

'Godina nova, oči snova pune. Evo me na 33. Da mi je netko pred 10 godina rekao da ću se ovako osjećati, rekao bi mu da je lud. Toliko novih ideja, toliko snova, toliko mira... Ne mogu vam opisati koliko mi je lijepo. Trebalo je doći do tu i hvala svima koji su svojim postojanjem u mom životu dali i svoj doprinos tome. Nemam vam nekih prevelikih mudrosti za reći. Osim da mi je lijepo. Da me veseli sto sam živ i zdrav i što mi je ljubav prema stvarima za koje živim svaki dan sve veća. Želja nemam, snova bezbrojno i veselim se svemu sto me čeka. I siguran da ću vam dati najbolje od svega što znam', poručio je Damir Kedžo na društvenim mrežama.