City Center one proslavio tri dana nezaboravnog rođendana

Proteklog vikenda, od 11. do 13. listopada, svi putovi vodili su u City Center one Zagreb East, Zagreb West i Split na veliku proslavu rođendana. Slavilo se uz najbolji shopping uz popuste, odlične nagradne igre, raznovrstan program za mališane, humanitarnu akciju i brojna iznenađenja za posjetitelje

Već tradicionalno, rođendan City Centera one prilika je za pokazati solidarnost i dobrotu, pa je tako kroz godine prikupljeno više od milijuna kuna za brojne udruge, ustanove i organizacije - a ove godine se, uz finu City tortu i osvježavajući pjenušac, prikupilo 199.000 kuna koje će biti usmjerene Prihvatilištu za beskućnike Velika Kosnica te splitskoj udruzi MoST koja se također brine za ljude bez doma. Ovu humanitarnu akciju, pod nazivom 'Daj 5 za bolji svijet', svojim dolaskom i sudjelovanjem podržale su brojne osobe iz javnog života – pjevači, glumci, voditelji, influenceri, sportaši i ostali koji su dali veliki doprinos uspjehu akcije.

Pune vrećice nakon odličnog shoppinga uz popuste za neke posjetitelje bile su posebno sretne! U rođendanskom vikendu više od 14.000 posjetitelja zaigralo je nagradne igre: dvije su obitelji u zagrebačkim centrima osvojile petodnevno putovanje u Disneyland i Pariz, a najsretniji posjetitelj City Centera one Split odvezao se u novom Volkswagen T-Crossu. Uz to, najkreativniji posjetitelji su na društvenim mrežama osvojili vrijedni shopping u svom City Centeru one.

Djeca su, pak, u svakom kutku centra mogla naći nešto za sebe, pa se čak 15.000 najmlađih pridružilo brojnim aktivnostima, radionicama i igrama. Na cooking showu pripremali su ukusne slastice s iskusnim chefovima, u fashion&design kutku izrađivali su modne dodatke, mali gameri uživali su u hi-tech kutku i simulatoru leta, sve su razveselili maštoviti facepainting, predstave, karaoke, nastupi plesnih skupina i brojne druge vesele aktivnosti te slasni cake popsi kao šećer na kraju.

City Center one već 13 godina zajedno sa svojim posjetiteljima stvara nove rođendanske uspomene i slavi obljetnice koje se dugo prepričavaju.