Ćiro Blažević: 'Žao mi je vremena izgubljenog u politici'

Jedan od najomiljenijih nogometnih trenera na ovim prostorima prisjetio se svojih teških početaka kad je otišao u Švicarsku kao ekonomski imigrant i tamo radio najteže poslove da bi opstao. Ćiro Blažević ispričao je tko mu je cijelog života bio najveća podrška i kakav je kao djed

'Moji roditelji su držali hrvatski dom u kojem se održavala predstava s likom koji je govorio iz trbuha i čija se lutka zvala Ćiro. I kada je on otišao mene su počeli zvati Ćiro što je mene jako ljutilo ali to vam je uvijek tako. Kada se ljutite onda to drugi namjerno ponavljaju i ostao sam Ćiro', izjavio je u In Magazinu Nove TV.

Njegov trenerski put nije bio nimalo lak čega je postao svjestan kada je shvatio da je novac moć, a on ga u to vrijeme nije imao.

'To mi je bio jedan dodatni motiv kroz cijelu karijeru jer sam prošao neimaštinu koja je bila najveći poticaj mojoj težnji da izađem iz sirotinje. Uspio sam ali vjerujte mi da sam prošao trnovit put. Otišao sam u Švicarsku kao ekonomski imigrant i tamo sam radio najteže poslove da bi opstao jer sam već imao obitelj. Što je najzanimljivije, shvatio sam nešto što bi želio podijeliti s mladima. Ja sam išao od kluba do kluba, pokušavajući ih uvjeriti da sam dobar trener, no nitko me nije htio uzeti. Ostao je samo jedan klub kojeg nitko nije htio, ali ja sam ih uzeo i iz četvrte lige doveo ih u prvu. I tada su me počeli tražiti. Tako sam u Švicarskoj počeo kao metlar, a samo osam godina iza toga sam bio njihov izbornik. Svu ljubav sam posvetio svom poslu, nogometu', otkrio je Ćiro u spomenutom intervjuu