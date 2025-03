Calista Flockhart napustila ranč na kojem godinama živi s Harrisonom Fordom

Calista Flockhart, koje se mnogi još uvijek sjećaju kao otkačene odvjetnice Ally McBeal, trenutno glumi u kazališnoj predstavi u New Yorku, a riječ je o Off-Broadway revivalu 'Curse of the Starving Clas' Sama Sheparda. U predstavi glumi s Christianom Slaterom i Cooperom Hoffmanom.