Bubnjar kultnog benda Ramones ovoga ljeta nastupa u Zaboku

Marky Ramone's Blitzkrieg svirat će klasike Ramonesa koji su 2010. godine, između ostalih, dobili nagradu Grammy za životno postignuće te MTV nagradu za životno djelo. U Regeneratoru će se tako moći čuti himne punk rock generacije, od 'I wanna be sedated', 'Pet Sematary', 'Blitzkrieg Bob', 'Rockaway beach', 'Sheena is a punkrocker' do 'Rock 'n' roll highschool'.

Marky Ramone, rođen kao Marc Steven Bell, najpoznatiji je po petnaestogodišnjoj karijeri u Ramonesima, ali prije toga svirao je u brojnim utjecajnim grupama. Još kao srednjoškolac bio je član hard rock benda Dust iz Brooklyna, a kasnije je surađivao s glazbenicima poput Richieja Wisea (gitara, vokal) i Kennyja Aaronsona (bas), s kojima je snimio dva albuma za izdavača Karma Sutra/Buddha. Nakon raspada benda Dust, Marky je s Wayneom Countryjem osnovao Wayne County & The Backstreet Boys, a potom je sudjelovao u osnivanju Richard Hell & The Voidoids, poznatih po albumu Blank Generation iz 1977.

U proljeće 1978. pridružio se Ramonesima te je ubrzo snimio album Road to Ruin, na kojem se nalazi i njihov veliki hit I Wanna Be Sedated. Sljedeće godine bend je snimio kultni Rock ’n’ Roll High School, a potom je surađivao s producentom Philom Spectorom na albumu End of the Century.

Nakon nekoliko turneja i još dva studijska albuma, Markyja su zamolili da napusti bend 1983., samo da bi se ponovno pridružio svojim kolegama iz benda 1987. sve dok nisu odlučili da se raziđu 1996. Njegov mandat s Ramonesima trajao je ukupno 15 godina. Nastupio je na više od 1700 koncerata i objavio više od 15 izdanja, uključujući i autorske zasluge na albumima 'Mondo Bizarro' i 'Adios Amigos', oproštajno izdanje benda. Godine 2000. Marky se ponovno okupio s dugogodišnjim prijateljem Joeyjem Ramoneom za Joeyjev solo album 'Don't Worry About Me'.

Godine 2001. zajedno s ostalim članovima Ramonesa primljen je u Rock and Roll Hall of Fame, a istu godinu obilježila je i MTV nagrada za životno djelo, koju im je uručio Bono iz U2.

Nakon raspada Ramonesa, Marky je nastavio glazbenu karijeru kroz projekt Marky Ramone’s Blitzkrieg, u kojem sudjeluju razni vokalisti, poput Andrewa W.K.-a i Michalea Gravesa. Također, već osam godina vodi emisiju Marky Ramone’s Punk Rock Blitzkrieg na SiriusXM radiju i gostovao je u brojnim TV emisijama.