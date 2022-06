Bondova djevojka otkrila da su, kada je imala samo 16 godina, 60-godišnji redatelji tražili da odradi audicije u toplesu

Francuska glumica imala je samo 16 godina kada su od nje 60-godišnji redatelji tražili da se skine u toples na audiciji, a o svemu tome sada je progovorila

Danas ima 55 godina i bogatu karijeru iza sebe, no mnogi se i dalje sjećaju Sophie Marceau iz francuske tinejdžerske romantične komedije 'Tulum', koju je snimila sa samo 13 godina. Ubrzo je Francuska za nju postala premalena, pa je gradila karijeru i diljem svijeta. Mnogi je se sjećaju iz hitova 'Hrabro srce' iz 1995. i 'Svijet nije dovoljan' iz 1999. godine.

Razgovarajući za britanski The Telegraph o svojem putu do uspjeha, Sophie je priznala da je sjećanje na tinejdžerske godine čini iznimno tužnom. Priznala je tako da su od nje kao '16-godišnjakinje na castinzima' muškarci od 50 do 60 godina tražili da skine majicu i ostane u toplesu, jer su željeli seksi scenu.