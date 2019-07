Bolest je bila jača: U 31. godini života iznenada preminuo splitski glumac

Glumački svijet ostao je bez još jednog svog člana. U 31. godini života, nakon kratke, ali teške bolesti, preminuo je splitski glumac Josip Braovac, kojeg se gledatelji sjećaju iz serije 'Ruža vjetrova'

'Nemojte me pitati koje su prognoze i što kažu doktori jer to nije ni približno bitno koliko ono što je Bog naumio sa mnom. Siguran sam da me je samo stavio na kušnju da kroz sve ovo postanem jača osoba. Čujemo se kad se oporavim, a dotad Božji blagoslov svima', napisao je Josip Braovac.