Bivši suprug Jelene Veljače s obožavateljima podijelio vijest koja je mnoge iznenadila, ali i rastužila

Kako je samo genijalan ovaj umjetnik. #3dfilip I onda prođem preko mosta i vise nista nije isto. Pozvam vas na predstavu 'Opet on' 11.4.2019. u kazaliste Komedija na Kaptolu u Zagrebu. Na taj dan cu svjesno posljednji put kročiti na tu scenu. Pozvani ste svi♡♡♡