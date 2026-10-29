Bio je mnogo više od kapetana Picarda: Prisjećamo se najvećih uloga Patricka Stewarta

Patrick Stewart ostat će upamćen kao legendarni kapetan Jean-Luc Picard iz 'Zvjezdanih staza', no njegova karijera bila je mnogo bogatija od jedne kultne uloge. Od Shakespeareovih drama i kazališnih pozornica do Marvelovih blockbustera, britanski glumac desetljećima je osvajao publiku talentom, karizmom i nezaboravnim interpretacijama

Britanski glumac Patrick Stewart preminuo je u 87. godini života, a iza sebe je ostavio karijeru dugu više od šest desetljeća. Iako će ga milijuni gledatelja zauvijek povezivati s kapetanom Jean-Lucom Picardom i profesorom Charlesom Xavierom, njegov glumački put započeo je daleko od holivudskih filmskih setova.

Stewart je godinama gradio ugled na britanskim kazališnim pozornicama, a upravo mu je iskustvo stečeno u kazalištu pomoglo da svojim filmskim i televizijskim likovima podari prepoznatljivu ozbiljnost, autoritet i emocionalnu dubinu. Njegov karakterističan glas, odmjeren nastup i sposobnost da i najneobičnije likove učini uvjerljivima obilježili su generacije gledatelja. Shakespeareove uloge bile su temelj njegove karijere Prije nego što je osvojio Hollywood, Stewart je već bio cijenjeno ime britanskog kazališta. Godine 1966. pridružio se uglednoj kazališnoj družini Royal Shakespeare Company, u kojoj je tijekom godina nastupao u brojnim predstavama i tumačio neke od najzahtjevnijih likova svjetske dramske književnosti. Među njegovim najpoznatijim kazališnim ostvarenjima ističu se Macbeth, Othello i Klaudije u 'Hamletu'. Posebno je zapažena bila njegova interpretacija Macbetha, kojom je potvrdio sposobnost prikazivanja složenih likova rastrganih između ambicije, moći i vlastitih slabosti.

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Kazalištu se vraćao i nakon što je postao međunarodna zvijezda, pokazujući da uspjeh na filmu i televiziji nije umanjio njegovu ljubav prema pozornici. Nastupao je i uz dugogodišnjeg prijatelja Sir Iana McKellena, među ostalim u predstavama 'U očekivanju Godota' i 'Ničija zemlja'. Kapetan Picard pretvorio ga je u svjetsku zvijezdu Prava svjetska slava stigla je 1987. godine, kada je preuzeo ulogu kapetana Jean-Luca Picarda u seriji 'Star Trek: The Next Generation', odnosno 'Zvjezdane staze: Nova generacija'. Kao zapovjednik svemirskog broda Enterprise, Stewart je stvorio jednog od najprepoznatljivijih likova u povijesti znanstvenofantastične televizije. Njegov Picard nije bio tipičan akcijski junak. Umjesto fizičke snage, isticao se inteligencijom, diplomacijom, moralnim načelima i sposobnošću donošenja teških odluka. Serija se prikazivala sedam sezona, od 1987. do 1994. godine, a Stewart je istu ulogu nastavio tumačiti u četiri dugometražna filma. Desetljećima poslije, 2020. godine, ponovno se vratio slavnom kapetanu u seriji 'Star Trek: Picard', koja je završila 2023. godine. Bio je to povratak koji je još jednom pokazao koliko je lik Picarda ostao važan i glumcu i publici.

Profesor Xavier donio mu je novu generaciju obožavatelja Početkom novog tisućljeća Stewart je osvojio još jednu generaciju gledatelja, ovoga puta zahvaljujući ulozi profesora Charlesa Xaviera u filmu 'X-Men' iz 2000. godine. Kao osnivač škole za mlade mutante i jedan od najmoćnijih telepata Marvelova svijeta, Stewart je utjelovio lik koji se zauzima za suživot ljudi i mutanata. Njegova smirenost, mudrost i autoritet savršeno su odgovarali profesoru Xavieru, koji je ubrzo postao jedan od najvažnijih likova filmskog serijala. Posebnu dimenziju njegovoj ulozi davao je odnos s Magnetom, kojeg je glumio njegov dugogodišnji prijatelj Ian McKellen. Njihovi zajednički prizori, obilježeni sukobom dviju različitih vizija svijeta, ostali su među najprepoznatljivijima u serijalu. Stewart je profesora Xaviera tumačio u više nastavaka, a posebno emotivnu interpretaciju lika pružio je u filmu 'Logan' iz 2017. godine, u kojem je uz Hugha Jackmana prikazao ostarjelog i ranjivog profesora. Ulogu je ponovno odigrao i u filmu 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' iz 2022. godine.

'Dina' i 'Excalibur': Važne uloge prije velikog proboja Stewartova filmska karijera nije započela sa 'Zvjezdanim stazama'. Još početkom osamdesetih ostvario je zapažene uloge u filmovima koji su s vremenom stekli kultni status. U fantastičnom spektaklu 'Excalibur' iz 1981. godine, redatelja Johna Boormana, utjelovio je kralja Leodegrancea, dok je tri godine poslije nastupio u znanstvenofantastičnom filmu 'Dina' Davida Lyncha. U 'Dini' je glumio Gurneyja Hallecka, odanog ratnika i mentora mladog Paula Atreidesa. Premda film u vrijeme izlaska nije ostvario očekivani uspjeh, s godinama je stekao brojne poklonike, a Stewartova uloga ostala je važan dio njegove rane filmske karijere. Te su uloge nagovijestile njegovu sposobnost da se jednako uvjerljivo snađe u povijesnim, fantastičnim i znanstvenofantastičnim pričama.

Sir Patrick Stewart Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER







+2 Sir Patrick Stewart Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER

'Božićna priča' pokazala je njegovu kazališnu svestranost Među Stewartovim posebno cijenjenim ostvarenjima nalazi se i njegova kazališna adaptacija Dickensove 'Božićne priče'. U ovoj zahtjevnoj samostalnoj predstavi glumac je preuzimao uloge brojnih likova, oslanjajući se gotovo isključivo na vlastiti glas, mimiku i glumačku izražajnost. Predstava je doživjela veliki uspjeh, a Stewart ju je tijekom godina izvodio na Broadwayu i drugim pozornicama. Godine 1999. preuzeo je i glavnu ulogu Ebenezera Scroogea u televizijskoj adaptaciji slavnog Dickensova djela, još jednom potvrdivši koliko mu je ova priča bila bliska.