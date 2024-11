Beyonce postala najnominiranija glazbenica u povijesti Grammyja

Na dodjeli nagrada u veljači, albumi Beyonce i Swift će se natjecati s albumima 'Short n' Sweet', koji potpisuje Carpenter, 'Brat' pjevačice Charli XCX, uspješnicom 'Hit Me Hard and Soft' Billie Eilish i Roaninim 'The Rise and Fall of a Midwest Princess'.

Dvojica muških umjetnika nominiranih u kategoriji albuma su reper Andre 3000 i njegov 'New Blue Sun' te jazz izvođač Jacob Collier s albumom 'Djesse Vol. 4'.

Pobjednike će izabrati otprilike 13.000 pjevača, tekstopisaca, producenata i drugih koji čine Akademiju za diskografsku umjetnost i znanost. Organizacija je poduzela korake kako bi svoj sastav učinila heterogenijim te je rekla da sada ima 38 posto nebjelačkih članova, što predstavlja 65-postotno povećanje od 2019.