Bajkovito vjenčanje u Istri: Franka Batelić i Vedran Ćorluka izrekli sudbonosno 'da'

Nakon šest godina veze naš nogometni reprezentativac i lijepa pjevačica danas su stali pred oltar. Vjenčanje se održalo u rodnom kraju Franke Batelić, na imanju u Istri, a među uzvanicima našao se i suigrač našeg reprezentativca, Ivan Perišić

Haljina Franke Batelić u gornjem je dijelu skrojena od korzeta tako da je otkrivala gola ramena, dok je donji dio haljine bio raskošan, izvezen čipkom. Pjevačica je imala jednostavan čipkasti veo te popularnu frizuru koja podjeća na Meghan Markle na dan vjencanja, tzv. neuredna niska punđa s pramenovima koji uokviruju lice.

Pjevačica je na nogama nosila bijele minimalističke sandale s remenčićem i udobnom blok petom.

Uzvanike je pri ulasku u crkvu pratila pjesma i glazba dječjeg zbora sastavljenog od 11 djevojčica, puštale su se i pjesme My way, Feeling koju je proslavio Rod Stewart, O Happy day, You raise me up, a kada je mladenka ušla u crkvu, prema njezinoj želji odsviran je kanon u D duru. Frankina kuma bila je arhitektica i prijateljica iz srednje škole Stefani Vozila, a kum Vedranu bio je njegov brat Hrvoje.