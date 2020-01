Bajaga rasprodao pola kapaciteta Hale

Bajaga i Instruktori rasprodali su pola kapaciteta Hale, nove zagrebačke dvorane, koju će otvoriti koncertom na samo Valentinovo, 14. veljače

Izuzetna privrženost ovdašnje publike Bajagi pokazuju se i uoči njegovog novog dolaska u Zagreb. Čast da svojim nastupom otvori multifunkcionalnu dvoranu u Heinzelovoj 96a i prvi se upiše na popis izviđača koji će je rasprodati pripala je tako jednom od najomiljenijih, ali i najvećih glazbenika ovog podneblja. Stvorivši neke od bezvremenskih pjesama, poput „Sa druge strane jastuka“, „Tišina“, „Verujem – ne verujem“, „Život je nekad siv nekad žut“, „Plavi safir“, „Godine prolaze“, „Kad hodaš“, „Zažmuri“, „U sali lom“, „Lepa Janja, ribareva kći“, „Moji drugovi“, „Ti se ljubiš“, „Tamara“, „Dvadeseti vek“ ili „Muzika na struju“ Bajaga je sa svojim Instruktorima prodao više od impresivnih pet milijuna nosača zvuka i bez problema se do danas zadržao na vrhu najvećih i najpopularnijih glazbenika u Hrvatskoj.

Hala je novi multimedijalni i multifunkcionalni meeting point Zagreba smješten u Heinzelovoj 96a, na potezu između Vukovarske ulice i Slavonske avenije. Klub, koncertna dvorana i kongresni centar u jednom obuhvaćaju zatvoreni prostor kapaciteta gotovo 3500 posjetitelja te dvorišni prostor od dodatnih nekoliko stotina kvadrata.



Trenutno aktivna cijena ulaznica 110 kn i na snazi je do 15. siječnja. Od 16. siječnja do 13. veljače cijena će im iznositi 130 kn, a na dan koncerta 150 kn. Službena prodajna mjesta su Tvornica kulture (Ljudevita Posavskog 1), Aquarius CD shop (Varšavska 13), Dancing Bear (Gundulićeva 7), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), prodajna mjesta Entria, kao i www.entrio.hr.