Aquarius Records, London Calling Stand up i Mick Perrin Worldwide predstavljaju: EDDIE IZZARD 'WUNDERBAR', 15.04. Zagreb, Lisinski

Eddie Izzard 2019. kreće na svjetsku turneju novog, novcatog komičarskog showa...

EDDIE se u nadolazećoj godini sprema osvojiti svijet svojom novom međunarodnom komičarskom turnejom 'WUNDERBAR' i za ponedjeljak, 15. travnja u 20 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog najavljuje svoj novi susret s hrvatskom stand up publikom. Prije pet godina s komičarskom turnejom 'Force Majeure' EDDIE je nastupio u Zagrebu, Osijeku i Dubrovniku, postavši tako prvo veliko ime svjetske stand up scene koje je kročilo u Hrvatsku. Bio je to prvi stand up nastup u Lisinskom koji je rasprodan u samo tjedan dana. Turneja 'Force Majeure' ušla je u komičarsku povijest obuhvativši 45 zemalja svijeta, uključujući svih 50 država SAD-a i 'progovorivši' četiri jezika, postavši tako najobuhvatnijom komičarskom predstavom ikada.

Sada, nakon što ga je usavršio i na engleskom, EDDIE je konačno spreman podijeliti 'WUNDERBAR' sa svijetom. 'Približava se vrijeme kad ću na kratko morati otići kako bih se bavio politikom. No prije nego što to napravim, želim publici širom svijeta pružiti najbolji stand-up - naročito u vrijeme Brexit-mržnje i Trump-mržnje. Moj novi show govori o svemu - od ljudi tijekom posljednjih 100.000 godina preko pasa koji govore do životinja superheroja. Jedva čekam doći i vidjeti vas ponovo!'

EDDIE IZZARD Eddie Izzard se ubraja u najcjenjenije svjetske komičare. Izvodio je rasprodane predstave po cijelom svijetu - od Shanghaia do Mumbaija, uključujući i noći u Madison Square Gardenu i Hollywood Bowlu. Osim na pozornici moguće ga je vidjeti i u brojnim filmovima ('Ocean' 12', 'Ocean’s 13', 'Mystery Men', 'Shadow of the Vampire', 'The Chronicles of Narnia: Prince Caspian' i dr.) i TV serijama. 'WUNDERBAR' je izvrsno poniranje u nadrealan i fantastičan svijet Eddieja Izzarda. Show može sadržavati eksplicitan i maštovit jezik, a izvodi se na engleskom. Ulaznice potražite po cijenama 260 / 230 i 180 kn na Ulaznice.hr, Aquarius Music Shopu, na blagajni Lisinskog i ostalim prodajnim mjestima iz sustava Ulaznice.hr!