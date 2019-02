Ana Gruica Uglešić poručuje: 'Probajte nove stvari'

View this post on Instagram

Uzmite vrijeme za sebe. Jer ako vi nećete, neće Vam ga nitko pokloniti. Brinite o sebi. Jer ako Vi nećete, neće se nitko drugi brinuti. Posvetite se svom tijelu i duhu. Jer ako Vi nećete, neće se posvetiti nitko drugi. Probajte nove stvari. Jer ako Vi nećete, netko će drugi umjesto Vas probati.🧘‍♀️🎈 #mirsamsasobom #relax #timeforyourself #yogainspiration #yogatime