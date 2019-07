5 vrhunskih britanskih serija na Pickbox NOW

Britanske serije jedne su od najboljih na svijetu, a pregršt novih potražite na Pickbox NOW – od krimi serije „Spasi me“ (Save Me), koja je proglašena najboljom serijom 2019., do adaptacije romana Agathe Christie u kojoj Poirota glumi nitko drugi nego legendarni John Malkovich.Bacite oko na ovih 5 preporuka i upustite se u svijet vrhunskih britanskih serija!

5. „Žrtva“ (The Victim)

Nova BBC-jeva triler miniserija „Žrtva“ dolazi od tvorca serije The Man in The High Castle Roba Williamsa. Radnju, koja je smještena u Škotskoj, pratimo kroz oči onih koji sjede na optuženičkoj klupi. Premisa serije upravo je zanimljivo pitanje – tko je uistinu žrtva? Četiri intrigantne epizode ove miniserije gledajte na Pickbox NOW.

4. „Spasi me“ (Save Me)

Tvorac, scenarist, redatelj i glavni glumac ove moćne i napete šestodijelne serije je popularni glumac Lennie James (Line of Duty, The Walking Dead, Fear the Walking Dead). Osim što je serija proglašena najboljom serijom 2019., Lenny je osvojio nagradu za najboljeg scenarista.

3. „Agatha Christie: Nesreća nevinih“ (Agatha Christie: Ordeal by Innocence)

Kriminalistička serija temeljena na istoimenom romanu Agathe Christie vrti se oko ubojstva bogate gospođe Rachel Argyll. Policija uhiti njezina posvojenog sina Jacka, no on je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin. Godinu dana poslije pojavi se tajanstveni znanstvenik koji tvrdi da Jack nije ubojica. No kako je Jack umro u zatvoru prije nego što je slučaj došao na sud, a obitelj nevoljko želi prekapati po tajnama prošlosti, put do istine sve je teži.

2. „Agatha Christie: Ubojstva po abecedi“ (Agatha Christie: The ABC Murders)

U seriji „Agatha Christie: Ubojstva po abecedi“ glume Rupert Grint i Tara Fitzgerald, a najveće iznenađenje je da ulogu Herculea Poirota igra, nitko drugi nego, John Malkovich. Slavni detektiv Hercule Poirot lovi serijskog ubojicu koji žrtve ubija abecednim redom, a na svakome mjestu zločina ostavlja samo vozni red vlakova...

1. „Krvno srodstvo“ (Next of Kin)

Smještena u Londonu, radnja se vrti oko liječnice Mone Harcourt koja saznaje da je njezin brat otet na povratku u Veliku Britaniju. I to na isti dan kad se u Londonu dogodi teroristički napad. Užas se poveća kad se uključi policijska antiteroristička jedinica koju zanima Monin nećak Danny, kojeg nitko nije vidio već 6 tjedana. Svježa i napeta, izvrsna triler serija na koju ćete se vrlo lako navući.

