10 nezaboravnih spotova koje pamtimo po vožnji u automobilima

Božić samo što nije pokucao na vrata, a za mnoge je to razdoblje u godini u kojem slobodne dane obilježavaju brojna putovanja. Bilo da se radi o izletima u drugi grad, odlasku na skijanje ili posjetu rodbini, iskustvo vožnje kroz zimski krajolik bez sumnje je jedno od brojnih blagdanskih čari

Ukoliko si i ti poput redakcije Muzike, prije svakog puta na duge relacije moraš obavezno napraviti playlistu po tvojem ukusu i ukusu tvog društva koja će vas pratiti u vašim avanturama na četiri kotača. Još je bolje kad svi u autu znaju baš sve pjesme na playlisti pa se čak i onaj jedan mrgud u društvu ulovi kako iz petnih žila pjeva 'Bohemian Rhapsody' gitarske dionice. Kako bismo ti omogućili da to vrijeme uložiš u odrađivanje posljednjih obaveza koje moraš ispuniti prije nego s ekipom kreneš na road trip, uz pomoć HT-a i Deezera spremili smo ti popis pjesama baš za tu prigodu. Ne trebaš razmišljati o tome hoćeš li potrošiti sve megabajte ako čitavim putem budeš koristio/koristila aplikaciju, s Deezerom možeš pjesme slušati i u offline načinu – slušaj najdražu pjesmu bez korištenja internet prometa.

Glazba i automobili oduvijek su bili dobitna kombinacija u videospotovima, a u nastavku slijedi popis onih koji su posljednih nekoliko desetljeća bili najzapaženiji. 1. M.I.A. – 'Bad Girls' (2013.)

Komercijalno najuspješnija pjesma britanske reperice našla se na njenom četvrtom studijskom albumu 'Matangi'. Spot sadrži snažnu političku poruku – solidarnost sa ženama Saudijske Arabije kojima je u to vrijeme upravljanje vozilima bilo zakonom zabranjeno. 2. Gorillaz – 'Stylo' (2010.)

Spot za prvi singl s bendovog trećeg studijskog albuma 'Plastic Beach' navodno je inspiriran serijalom Mad Max, a neki su uspjeli naći i poveznice s australskim hororom 'Wolf Creek'. U spotu se pojavljuje i glumac Bruce Willis, dok su na pjesmi surađivali glazbenici Mos Def i Bobby Womack. 3. Arctic Monkeys – 'R U Mine?' (2012.)

'R U Mine?' našla se na petom studijskom albumu Arctic Monkeysa nazvanom 'AM'. Koncept ovog spota osmislio je Matt Helders, bubnjar grupe, a godinu kasnije NME ga je proglasio spotom godine. 4. Bloodhound Gang – 'Foxtrot Uniform Charlie Kilo' (2005.)

Ovaj američki bend poznat je po svojim neozbiljnim tekstovima i spotovima, a u ovom se pojavljuje Bam Margera, kojeg najviše pamtimo po svojem reality showu Viva la Bam i Jackass franšizi. 5. OK GO – 'Needing Getting' (2010.)

OK GO su za potrebe ovog videa uz pomoć automobila i (improviziranih) instrumenata snimili jedan od najoriginalnijih spotova koji su ikad napravljeni, što publiku koja je upoznata s njihovim radom i neće previše iznenaditi. Singl se našao na njihovom trećem albumu 'Of the Blue Colour of the Sky'. 6. George Harrison – 'Faster' (1979.)

Legendarni britanski glazbenik spot je snimio u Brazilu tijekom Grand Prixa, a ovaj je singl uvrstio na svoj osmi studijski album naziva 'George Harrison'. 'Faster' je također bila humanitarnog karaktera, budući da je Harrison novcima zarađenim od pjesme sudjelovao u prikupljanju sredstava za zakladu za borbu protiv raka u čast švedskog vozača Gunnara Nilssona. 7. Audioslave – 'Show Me How To Live' (2003.)

Pjesma se našla na bendovom debitantskom albumu 'Audioslave', a spot je svojevrsna posveta filmu 'Vanishing Point' te je čak automobil koji se u njemu koristio replika Dodgea Challengera koji je korišten i u spomenutom filmu. 8. Beastie Boys – 'Sabotage' (1994.)

Legendaran njujorški bend pjesmu je izbacio kao singl s albuma 'III Communication', a časopis Rolling Stone deset ju je godina kasnije proglasio jednom od 500 najboljih pjesama koje su ikad snimljene. Spot je režirao Spike Jonze ('Being John Malkovich', 'Jackass', 'Her'). 9. The Cardigans – 'My Favorite Game' (1998.)

Najveći hit ovog švedskog benda našao se na njihovom četvrtom albumu 'Gran Turismo'. Spot je režirao Jonas Åkerlund, koji ujedno stoji iza Grammyjem nagrađenog spota za Madonninu pjesmu 'Ray Of Light'. 10. ZZ Top – 'Gimme All Your Lovin' (1983.)