Zavirite u raskošan novi dom slavnog milijardera vrijedan nevjerojatnih 131,6 milijuna kuna

Milijarder Byron Allen, osnivač i vlasnik čuvene medijske tvrtke Entertainment Studios, u čijem su vlasništvu The Weather Channel i Fox Sports Group, upravo se počastio luksuznom vilom na Beverly Hillsu. Slavni poduzetnik, komičar i televizijski producent za impresivnu nekretninu izdvojio je nevjerojatnih 131,6 milijuna kuna, a zauzvrat je dobio 1,050 kvadratnih metara životnog prostora pomno uređenog do najsitnijeg detalja. Luksuzna kuća ima osam spavaćih soba i devet kupaonica, kino dvorana, golemi ured i još štošta drugo, a ispred vile nalazi se i veliki bazen s okućnicom koji je u Kaliforniji 'must have'.