Zaboravite na Aperol Spritz i Negroni Sbagliato, Kir Royale je koktel kojim su svi zaluđeni: 'Savršeno piće za pijuckati i ne raditi ništa'

Nova sezona serije 'Emily u Parizu' pobudila je interes za koktelom kojeg Francuzi obožavaju, a riječ je o Kir Royaleu, piću za kojeg su potrebna samo dva sastojka

Nakon mjeseci provedenih u središtu pozornosti, popularnost koktela Negroni Sbagliato, koji je postao hit nakon što je zvijezda serije 'House of the Dragon' Emma D'Arcy otkrila da ga obožava, na scenu stupa Kir Royale.

Liker Crème de cassis postao je popularan nedugo nakon što je predstavljen u Francuskoj 1841., gdje se često miješao s bijelim vinom. No to je piće doživjelo pravi preporod tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, kada je Félix Kir, katolički svećenik, član francuskog Pokreta otpora i gradonačelnik Dijona, navodno spojio dostupno suho bijelo vino Aligoté s likerom 'u pokušaju oponašanja boje burgundskih klasičnih crnih vina' i to nakon što su nacisti zaplijenili burgundska crvena vina.

Kad se liker od crnog ribiza pomiješa s bijelim vinom, naziva se Kir dok koktel u kojem se crème de cassis miješa sa šampanjcem nosi ime Kir Royale.