Više od pranja zubi: Oral-B iO™ budućnost je zdravlja usne šupljine

Nova tehnologija unosi revolucionarne promjene u kategoriju električnih zubnih četkica i redefinira doživljaj svakodnevnog učinkovitog pranja zubi

Oral-B, pionirska marka u domeni električnih zubnih četkica i pranja zubi uz pomoć mobilne aplikacije, predstavila je hrvatskom tržištu svoju najrevolucionarniju tehnologiju do danas, Oral-B iO™. Donoseći neviđen napredak u doživljaju pranja zubi, tehnologija Oral-B iO™ s revolucionarnom magnetnom tehnologijom postavlja novo industrijsko mjerilo, kao primjer nadahnutog istraživanja koje podiže očekivanja korisnika glede iskustva, tehnologije, dizajna i performansi na potpuno novu razinu.

Novi doživljaj četkanja rezultat je šestogodišnjeg istraživanja u suradnji sa stručnjacima, što u kombinaciji s 250 patenata čini Oral-B iO™ uistinu jedinstvenim proizvodom. To je više od nove zubne četkice, to je inovativna tehnologija. Magnetski pogon bez trenja prenosi energiju četkice Oral-B iO™ izravno u vrhove vlakana te korisnicima omogućuje glatko, učinkovito čišćenje, a zahvaljujući tome pranje zubi je iznimno precizno i tiho.

Tehnologija pranja zubi osigurava čistoću koju će korisnici osjećati, svaki dan, tijekom cijelog dana. Rezultat je to novog magnetnog pogona četkice Oral-B iO™, koji usmjerava energiju u same vrhove vlakana kako bi stvorio nove, revolucionarno nježne mikrovibracije. Kada se oscilacijska rotacija kombinira s mikrovibracijama, zubna četkica glatko klizi od zuba do zuba. Ova zubna četkica koristi legendarnu okruglu glavu zubne četkice Oral-B nadahnutu stomatološkom opremom, koja u kombinaciji s oscilirajuće-rotacijskim pokretima i mikrovibracijama osigurava temeljito čišćenje.