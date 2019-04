Vinkovci - šarmantna turistička destinacija u koju ćete se poželjeti vratiti

Gradić u Slavoniji skriva brojne zanimljivosti koje tek čekaju da ih otkrijete

Malo je poznato kako su u Vinkovcima (tadašnje Cibalae) rođena dva rimska cara, braća Valentijan i Valens. Oni su ujedno jedini rimski carevi rođeni na teritoriju današnje Hrvatske, a upravo ta povijesna činjenica stvorila je čvrst temelj za razvoj fantastične manifestacije Rimski dani . koji će se ove godine održati od 31. svibnja do 02.ipnja. Posjetitelji manifestacije tako mogu otkriti i doživjeti tajne drevnoga Rima kroz prikaze borbe Barbara i Rimljana, radionice za djecu, rimske igre, borbe gladijatora, rimski sajam, kovačnice i mnogo toga iz bogatog sadržaja festivala.

Vinkovci se mogu pohvaliti s epitetom najstarijeg naselja u Europi, s kontinuitetom življenja preko 8000 godina. Naime, ljudi su na ovom području živjeli još u vrijeme mlađeg kamenog doba, odnosno neolitika. Mnogobrojni su arheološki dokazi starčevačke i sopotske kulture pronađeni na ovom području, a među najveća nova otkrića spada i cijelo naselje iz mlađeg kamenog doba koje je ujedno i najveće poznato takvo naselje na području Hrvatske. Tu je prije četrdesetak godina pronađen i jedan pravi mali vinkovački misterij - Orion. Posuda je to neobične ljepote, keramički lonac, oslikan crno bijelim kvadratićima, a vjeruje se kako datira iz čak 2600. godina prije Krista, u vrijeme vučedolske kulture. Riječ je o simboličkom prikazu neba iznad grada, odnosno kalendaru, i to najstarijem u Europi. Za usporedbu, oko 500 godina je stariji od čuvenog lokaliteta Stonehenge.

A kakav bi to bio grad, kada ne bi skrivao dozu romantike? Najpoznatija vinkovačka ljubavna priča je ona o 'šokačkom Romeu i Juliji' – Mariji i Ivanu Kozarcu. Priča je to o zabranjenoj, nikada realiziranoj ljubavi dvoje mladih ljudi koji su zajedno odrastali. Njihova je ljubav bila nemoguća iz više razloga – bili su krvnom srodstvu (rođaci u trećem koljenu), a tu su još bili i Ivanovo siromaštvo i neizlječiva bolest. Premda su za njihovu ljubav svi znali, kontakt ili bilo kakvo viđenje prije braka u to doba nisu bili mogući. Pritisak javnosti bio je toliki da je Ivan čak zbirku svojih pjesama Mariji morao posvetiti nekoj izmišljenoj Vesni, a najpoznatija ljubavna pjesma posvećena njegovoj Mariji je 'Milovo sam garave i plave', koja je postala narodni klasik ovog kraja i vječno svjedočanstvo platonske ljubavi.