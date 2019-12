Viktorija Rađa modno kiksala, a iako bi neki rekli 'to je to', kad malo bolje pogledaš - sve to na njoj paše, ali i ne paše zajedno

Trendovski stajling Viktorije Rađe ovoga puta nije prošao strog sud našeg Fashion Gurua te joj je zamjerio previše statement komada u jednom stajlingu

Inače uvijek dotjerana i sređena Viktorija Rađa ovoga puta je kiksala, a iako bi, vjerujem, neke fashionistice rekle 'to je to', kad malo bolje pogledaš - sve to na njoj paše, ali i ne paše zajedno.

Imamo očit dokaz da kad stavite sve komade koji su trenutačno modni hit u jedan stajling - to ipak ne funkcionira.