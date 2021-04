Vikend bez stresa – praktični savjeti za bezbrižno putovanje

Dok nam trenutna situacija ne ostavlja previše prostora za druženja i inače uobičajene aktivnosti, dolazak toplijih dana čini se kao savršena prilika za bijeg od svakodnevne rutine

Nekad daleke i egzotične destinacije, danas rado mijenjamo pa makar i za vikend putovanje. Bez obzira radi li se o prvom ili stotom putovanju, dobra organizacija uvijek je jednako bitna ne bismo li planirano vrijeme što bolje iskoristili. Za dobru zabavu na putu nisu potrebne posebne smjernice no korisne vještine svakako su potrebne u procesu pakiranja koje je jednako stresno i kod kraćih i onih nešto dužih relacija.

Organizacija prije putovanja

Bilo da se spremate na putovanje s društvom ili pak s obitelji, u svakom slučaju želite izbjeći neugodna iznenađenja kad se već nađete daleko od kuće, stoga je prvi korak brzo i praktično pakiranje onih nužnih stvari kako bi sve prošlo bez stresa. S druge strane, ono što nikako ne želite jest pun prtljažnik nepotrebnih stvari i koferi koji pucaju po šavovima. Isplanirajte put minimalistički i tako si učinite putovanje još ugodnijim. Lakše je i brže doći do željene destinacije, a kada ste tamo, možete se brže raspakirati. Ovisno o tipu putovanja, preferencijama i osobnosti pojedinca, svaka je prtljaga nešto drugačijeg sadržaja pa prije nego što krenete sa samim ubacivanjem odjeće i potrepština, napravite popis onoga što će vam uistinu biti neophodno u naredna dva dana i tijekom putovanja te automatski izostavite mogućnost pretrpavanja stvarima pakiranjem na pamet. Uz odjeću, na popisu bi se svakako trebale pronaći osnovne higijenske potrepštine, dokumenti, punjač i ručnik.

A što kada krenemo?

Za sami put se odjenite slojevito i što jednostavnije kako vam uz višesatno sjedenje neadekvatna odjeća ne bi stvarala dodatan pritisak, a putovanje prošlo što ugodnije. Prije samog kretanja pobrinite se da je vozilo kojim idete ispravno, a rezervoar pun. Duge ili krate rute, gradska ili vožnja po otvorenoj cesti – bitno da je pripazite na kvalitetu goriva koju koristite. Kako bi svojim kupcima osigurali bezbrižna putovanja, Petrol putem prodajne mreže od 110 benzinskih postaja nudi Q Max goriva koja kvalitetom nadvisuju standarde tržišta, ali i brojne druge usluge u trgovinama, kao nezamjenjivim dijelom ponude Petrol benzinskih postaja.

Za sve postoji rješenje

Opće je poznato kako je ekipa već na prvom semaforu gladna i žedna pa nikako nemojte zaboraviti ponijeti sa sobom bočicu vode i ponešto hrane. I uz dobru organizaciju nerijetko se može desiti da vam nešto ponestane, no imajte na umu kako gotovo sve možete kupiti već na putu prema svom odredištu jer su Petrol trgovine istovremeno praktične i dobro opskrbljene, uz ponudu široke palete proizvoda.

Putem do svojih omiljenih destinacija možete se odmoriti od vožnje i počastiti svježim sendvičem i kavom, natočiti gorivo i usput sudjelovati u akciji prikupljanja naljepnica "Svakim ste posjetom bliže nježnosti" kojom ostvarujete do 70% popusta na vrhunsku liniju Svilant proizvoda. Sakupljanjem odgovarajućeg broja naljepnica u periodu od 12.04.2021. do 01.08.2021. moći ćete iskoristiti za kvalitetne kupaonske ručnike ili tepih za kupaonicu s memorijskom pjenom u jezgri, kao i za elegantne Svilant Nautic proizvode poput ruksaka, boce za vodu ili plažnog ručnika koji će se sigurno naći na vašem sljedećem putovanju. Istovremeno imate priliku sudjelovati i u nagradnoj igri humanitarnog karaktera "Pokloni virtualni zagrljaj" gdje Petrol za svakih 5 poklonjenih zagrljaja poklanja jedan Svilant ručnik u dobrotvorne svrhe, a vi ste svakim poklonjenim zagrljajem korak bliže glavnoj nagradi – odmoru u vrijednosti 12.000,00 kuna.