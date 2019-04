Ususret budućnosti - kakve kuće će se graditi nakon 2020. godine?

Sjećate se priče o obitelji Boroša koja je na obroncima Medvednice, u zagrebačkim Remetama, krenula u izgradnju e4 kuće? Riječ je, naime, o pilot-projektu kojega je pokrenuo Wienerberger u suradnji sa svojim partnerima, s ciljem da kuća ima gotovo nultu energetsku potrošnju

No, istovremeno, s obzirom da je riječ o pilot-projektu kuće s gotovo nultom potrošnjom energije, kuća sve više pobuđuje interes struke.

Uspinjemo se do gradilišta kuće na kojem nas čeka vlasnik, arhitekt Matija Vinski, predstavnici Wienerbergera sa svojim poznatim brendovima Porotherm i Tondach te Semmelrockom i Pipelifeom, te predstavnici VELUX-a, Knauf Insulationa, Bosch Toplinske tehnike, Baumita, PANA Windowsa, Građevinskog fakulteta te još 30-ak arhitekata. Kuća izvrsno napreduje, završeni su svi vanjski i unutrašnji zidovi, krov, postavljeni prozori, ulazna vrata, krovni prozori te kuća polako poprima obrise budućeg doma šesteročlane obitelji Boroša.

Naime, prošli tjedan je po prvi puta za arhitekte organiziran stručan obilazak gradilišta gdje se moglo saznati apsolutno sve o e4 kući. Koliko će stajati izgradnja, koliko se očekuje da je povrat investicije, koja je razlika između ove kuće i pasivne... samo su bila neka od pitanja s kojima su arhitekti zasuli stručnjake involvirane u realizaciju e4 kuće.

Cijena kompletne izgradnje do nivoa ključ u ruke, ali bez namještaja, stajat će oko 1000 eura po kvadratu neto površine, a prema predviđanjima to povećano ulaganje u kuću gotovo nulte potrošnje iznosi od 12.000 do 15.000 eura, a vratit će se za osam godina, vjerojatno i prije.