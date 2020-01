U proteklih pet godina bilo je svega i svačega na Kolindi; od nadograđene kose, trepavica koje vode same svoju politiku pa do kombinacija koje ne bi pristajale ni Kim Kardashian

Kolinda Grabar-Kitarović koja je u nedjelju 5. siječnja izgubila utrku za Pantovčak od Zorana Milanovića, u proteklih je pet godina često bila na meti modnih kritičara, a njezinim se modnim stilom za trajanja mandata pozabavio i naš modni kritičar Fashion Guru

U ovih pet godina, nagledali smo se njezinih svih mogućih transformacija, svih dijeta koje je isprobavala, iako bi zlobnici rekli da nisu bile samo dijete u pitanju…. Neke dame bi rekle 'nervoza je najbolja za gubiti kile', no nije se samo to promijenilo. Bilo je u tih pet godina puno volana i čudnovatih sakoa, koji su bili bez ikakve forme, a dezeni su znali biti na granici dobrog ukusa. Na to bi se mogli nadovezati i sa sportskim izdanjima koje je jako voljela. Kombinirala je dresove s normalnom odjećom, a to stvarno ne bi ni Kim Kardashian dobro stajalo.