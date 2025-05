U osmom desetljeću izgleda nestvarno dobro, a evo u čemu je tajna savršene figure

Prije toga, Seymour jede samo kavu i tvrdo kuhana jaja radi proteina kako bi započela dan. Kada posegne za grickalicama najčešće jede krastavce, celer i humus te orašaste plodove. Svoje prehrambene navike pak ne definira kao dijetu, već ih naziva 'dobrim izborima' kojih se drži.

'Ljudi me pitaju imam li 'dan varanja' u svojoj prehrani, a ja odgovaram da nikad nisam na dijeti... Ako mislite da ste na dijeti, izgubit ćete trag, varat ćete. Ali ako pronađete zdrave namirnice koje zbilja volite i zbog kojih se osjećate dobro, nikad nećete osjetiti da vam nešto nedostaje', nastavila je Seymour.

Dobitnica nagrade Golden Globe opisala je kako njezin zdrav način života 'jednostavno čini dobro, održava je u pokretu i daje joj energiju'. Dobru formu održava i dizanjem utega i pilatesom. U jednom ranijem intervjuu ispričala je i da njega kože njezin najbolji 'anti-aging tajni recept'. Istaknula je i prednosti svojih šetnji plažom kao i uzimanje vitaminskih preparata. Glumica koja je osvojila i nagradu Emmy, koja često ističe i da nikad se nije podvrgnula estetskim operacijama rekla je Page Six da 'za žene ne postoji rok trajanja osim ako ga one same ne odaberu'.

Ranije ove godine, Jane Seymour se pojavila na New York Fashion Weeku u veljači uoči svog 74. rođendana te je sve oduševila svojom nevjerojatnom figurom.