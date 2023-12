Topla jakna čija popularnost ne opada odlično izgleda s najpoželjnijim trapericama

E. K. 09.12.2023 u 18:04

Emily Ratajkowski, neokrunjena kraljica njujorške ulične mode, u svakoj prigodi pokazuje kako je modne lekcije svladala s najboljim ocjenama. Zanosna manekenka glumica, model, spisateljica, influencerica i uspješna dizajnerica linije bikinija ne izgleda samo sjajno na crvenom tepihu, već i izvan njega. Ponovno je i za svoj savršeni zimski look koji vrijedi kopirati zaslužila samo pohvale jer je bez greške spojila udobnu i toplu prošivenu jaknu u kombinaciji crne i ružičaste s potpisom omiljenog brenda The North Face koji obožavaju trendsterice s popularnim trapericama širokih nogavica, te je cool look dodatno nadogradila crvenim Puma tenisicama i efektnim sunčanim naočalama (Miu Miu).