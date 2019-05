Sva sreća da je Nina Badrić imala toliko dobrih stajlinga pa ćemo joj ovoga puta progledati kroz prste

Plava svečana haljina Nine Badrić nije impresionirala Fashion Gurua, no ipak nije bio previše kritičan prvenstveno zbog toga što je do sada pokazala i previše dobrih stajlinga

Da je nebeskoplava boja idealna za svečane prilike i crvene tepihe, to se već zna - ta boja privlači pažnju jer zaista ispada dobro na fotografijama.

No možda za Ninu ne bi bilo loše da je privlačila pozornost ne samo bojom, već i boljim krojem haljine.

Spuštene naramenice ili, da budem precizniji, gola ramena dobar su izbor, ali ne i ovoga puta jer je cijela haljina kruta i dosta loše se prelama. Sva sreća da je Nina imala toliko dobrih stajlinga pa ćemo joj ovoga puta progledati kroz prste.

