Ne znam što je Ani Begić Tahiri bilo taj dan kada se odijevala, ali sigurno ju je boljela glava

U večernjem izlasku na dodjelu Storyjevih nagrada, našlo se, očekivano, mnogo poznatih lica, među kojima je bilo bolje i lošije odjevenih. Prema mišljenju Fashion Gurua, Tamara Garbajs odradila je sjajan posao, dok se isto ne može reći za njezinu kolegicu Anu Begić Tahiri

Ne znam što joj je bilo taj dan kada se odijevala, ali sigurno ju je boljela glava pa je rekla - 'daj mi to'.

Nažalost, to je materijal koji se itekako gužva jer, koliko vidim, ovo bi mogao biti viskozni saten, a on je prikladniji za bluze ili top. Zašto? Pa dovoljno je vidjeti da je Ana izgužvana baš na dijelovima na kojima to nije baš najbolje.