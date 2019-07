Studij na Algebri dao mi je širinu, a Human nastavlja poticati moju kreativnost i kritičko razmišljanje

Paula, Human Digital Strategist, završila je preddiplomski studij digitalnog marketinga na Algebri. Već je na prvoj godini gradivo s fakulteta počela primjenjivati u praksi, radeći za poznate hrvatske digitalne agencije - tako je nakon tri godine studija već imala tri godine rada u praksi. Kaže da je sve što danas radi postigla zahvaljujući znanjima koje je stekla na Visokom učilištu Algebra te vlastitoj upornosti i trudu.

1. Što točno radiš u Humanu, koje su tvoje glavne obaveze i aktivnosti i kako izgleda tvoj radni dan? - Kako je to raditi za Human i što točno radiš?

U Human sam došla na poziciju Junior Digital Strategista. Dnevne obveze ovise o tipovima projekata na kojima radim tako da je svaki dan drugačiji. Pripremam i sudjelujem kao član tima na radionicama planiranja projekata, radim testiranja prototipova na korisnicima, digitalne marketinške strategije i vodim projekte izrade web aplikacija... Ova pozicija od mene zahtijeva da razmišljam o široj slici, psihologiji korisnika, njihovim navikama i potrebama, ciljevima klijenata - i da tražim rješenja koja će zadovoljiti i korisnike i klijente.

Super mi je što sam okružena seniorima koje uvijek mogu pitati za savjete i koji me mentoriraju. To je za mene najveća vrijednost. Volim dinamiku ovog posla, ali ne bih mogla bez opuštene atmosfere i zezancije koju mi Human daje. Imamo fleksibilno radno vrijeme što mi je jako bitno. Mislim da je prošlo vrijeme kada si zatvoren u uredu od 9:00 do 17:00. Volim fleksibilnost koju mi posao daje jer jutarnju kavu volim piti u miru, a ponekad mi odgovara potegnuti u noćnim satima. Na taj način tvrtke mogu funkcionirati samo ako imaju obiteljsku atmosferu. Moraš pridonijeti obitelji da bi mogao uzeti. Mi si uzmemo kavu na suncu, rad s mora, no posao mora biti napravljen u roku i na visoko kvalitetnoj razini. Bez obzira na poziciju.

2. Što bi preporučila onima koji tek žele ući u ovo područje jer ih zanima, ili možda onima koji se u njemu žele profesionalizirati? Kako to najbolje napraviti, u slučaju onih koji razmišljaju o studiju digitalnog marketinga?

Preporučila bih im da detaljno pogledaju studijski program i otiđu na studij razgovarati s voditeljima i profesorima. Bitno je odabrati studij koji se prilagođava trendovima, daje ti teorijsko znanje, ali i praktične vještine. Bitno je imati zdrave odnose s profesorima, a ne hijerarhijsku atmosferu u predavaonici. No čak je i uz takav studij potrebna proaktivnost, praćenje trendova te rad u praksi, bilo na praksi ili na određenim projektima. Na taj način brže se i kvalitetnije razvijaš. To je najveća odskočna daska za uspješnu karijeru ako si dovoljno odgovoran i proaktivan za iskorištavanje takve prilike.

3. Koliko ti je za trenutačni posao relevantan studij i iskustvo koje si stekla tijekom studija digitalnog marketinga? Na koji se još način trebaju usavršavati stručnjaci za digitalni marketing?

Znanje i iskustvo koje sam stekla na studiju digitalnog marketinga, uz trud i upornost, glavni su razlozi zašto danas imam priliku sjediti na svom radnom mjestu. Studij na Algebri mi je dao širinu koja je izuzetno bitna. Moraš znati što se sve nudi i probati razna područja da bi znao što od toga zapravo želiš raditi. Edukacija ne prestaje na studiju. Čak i za vrijeme studiranja, moraš samostalno pratiti trendove, uključiti se na različite projekte i idealno, otići na praksu. Neopisiv je osjećaj kada nakon teorije i vježbi na faksu, sjedneš u agenciju i kreneš raditi sa stvarnim, poznatim klijentima i kada vidiš projekte na kojima si radio kako se realiziraju.