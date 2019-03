Što se dogodilo Sonji Kovač? Od previše plesa zavrtjelo joj se u glavi pa nije bila u stanju složiti dobar stajling

Jedna od naših najpoznatijih blogerica voli se pojavljivati na modnim događanjima u pomno osmišljenim stajlinzima. Ovoga puta nabacala je sve što je mogla na sebe i modno kiksala, zaključio je Fashion Guru

Nabacala je sve što je mogla na sebe; od sportskog, preko casual looka, pa sve do trendovskih logo varijanti. Pokušala je donijeti neki drugačiji stil u našu prćiju, ali nije joj uspjelo.

Bicke, i to na čizme, preko toga još neonski remen, a na to sve torbica Diora. Ne znam što joj se dogodilo, vjerojatno od previše plesa joj se zavrtjelo u glavi pa nije bila u stanju složiti dobar stajling. No siguran sam da će ubrzo popraviti ovakav kiks.