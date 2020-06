Što kažete na francuski bob? Ova popularna frizura lako se održava, a idealan je izbor kada poželite istaknuti jagodice

Ako razmišljate o novoj frizuri koja će vašoj kosi istovremeno podariti buntovan i šik izgled s trendovskim predznakom, takozvani francuski bob predstavlja idealno rješenje

U odnosu na brojne druge verzije bob frizura, francuski bob specifičan je po dužini kose koja završava u ravnini usta i ravnim šiškama do obrva, međutim njezine moderne inačice malo su manje krute po pitanju duljine koja seže i do ključne kosti ili do jagodica, a njezina glavna identifikacijska značajka je stav – treba izgledati lagano i prozračno, no ne previše 'sređeno'.

U svijetu slavnih dama najbolji primjer za modernu inačicu francuskog boba onaj je poznate francusko-kolumbijske glumice i modela Taylor LaShae, a želite nešto konkretnije provjerite i druge vrste popularnih bob frizura kako biste odabrali onu koja će vam stilom najviše odgovarati.