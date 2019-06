Slavna ljepotica dokaz je da žena može izgledati seksi i kada je zakopčana do grla

1/210

Glumica i nekadašnja Miss svijeta Priyanka Chopra plijenila je poglede na predstavljanju mobilne aplikacije Bumble u Mumbaiju. Lijepa Indijka ondje je doputovala bez pratnje supruga, glazbenika Nicka Jonasa s kojim je u prosincu uplovila u bračnu luku na raskošnom vjenčanju u rodnoj Indiji, no to zasigurno nije smetalo muškom dijelu uzvanika. Atraktivna brineta zablistala je u elegantnoj narančastoj haljini midi kroja koju, umjesto rukava, krasi plašt, a riječ je o kreaciji australskog dizajnera Alexa Perryja, koju je Priyanka začinila štiklama u istoj boji. Ovim je modnim odabirom slavna glumica još jednom dokazala da žena itekako može izgledati seksi i kada je zakopčana do grla.