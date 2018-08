Slavna brineta prošetala u najluđim sandalama ikad

Jedna od najplaćenijih manekenki današnjice Kendall Jenner trenutno boravi u Los Angelesu gdje marljivo snima nove epizode reality emisije 'Keeping Up With The Kardashians'

Izlaskom iz skupocjenog Ferrarija prilikom dolaska u televizijski studio u Calabasasu, slavna Kendall Jenner počastila je dežurne paparazze pojavom u zanimljivom stajlingu kojeg je u potpunosti uspio zasjeniti model 'gorućih' sandala s punom petom.

Objavu dijeli Jamalouki (@jamaloukimag) Srp 31, 2018 u 10:17 PDT

Navedeni model sandala u narančastoj boji potpisuje modna kuća Prada, a osim bojom ističe se detaljima koji imitiraju izgled plamena i u prodaji se nalaze po cijeni nešto višoj od 6 tisuća kuna.

Prada 🔥🔥🔥 Objavu dijeli Kendall (@kendalljenner) Srp 31, 2018 u 4:01 PDT