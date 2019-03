Škorpioni, Vodenjaci i Lavovi, izbjegavajte sukobe s bližnjima, a Blizanci i Vage rizike i radikalne poteze

Ožujak Lavovima nosi stres i brige vezane uz posao, što će se odraziti i na odnose s bližnjima. Vodenjaci će morati vježbati strpljenje i toleranciju ako žele izbjeći sukobe s bližnjima, a uvredljivi i osjetljivi Škorpioni bližnjima će zamjerati neke davne pogreške. Blizancima je ožujak nepovoljan za bilo kakve rizike pa im se savjetuje igranje na sigurno, a Vage bi se trebale suzdržati od radikalnih poteza, poput promjene posla i podnošenja otkaza

Rakovi će biti društveni i pristupačni, no čim primijete da netko želi s njima ostvariti nešto više, povući će se u sebe. Strah od boli i razočaranja neće vam dozvoliti da se opustite u ljubavi. Vezani bi oko 28. trebali izbjegavati svađe. Moći ćete se pohvaliti dobrim darom opažanja i razvijenom intuicijom koja će vam pomagati prilikom donošenja teških odluka.

Stres i brige vezane za posao ostavit će traga na raspoloženju Lavova, a samim time utjecati na odnose s bližnjima. S ukućanima ćete se najviše svađati oko novca, dok ćete partnera ljubomornim ponašanjem dovoditi do ludila. Nećete se dobro nositi s promjenama na poslu. Dolazak novog šefa, porast zaduženja ili smanjenje plaće ispunit će vas nezadovoljstvom, no imajte na umu to da ovakva situacija neće dugo potrajati.

