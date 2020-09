Schwarzkopf Professional donosi inovacije koje predstavljaju budućnost u njezi kose

Schwarzkopf Professional SalonLab Analyzer & SalonLab App jedina je napredna tehnologija na tržištu koja omogućava visoko personalizirano iskustvo u salonu, a moćna Fibre Clinix linija, osim u salonu, omogućuje održavanje kvalitete kose i kod kuće

Personalizacija je rastući trend današnjice koji podrazumijeva potražnju za proizvodima i uslugama koji su u potpunosti prilagođeni individualnim potrebama klijenata u salonu, ali i kod kuće. No, s obzirom na to da postoje različiti tipovi kose, od suhe i oštećene do obojane i tanke, pronalaženje odgovarajuće njege nije uvijek najjednostavniji proces. Upravo zato, Schwarzkopf Professional pruža potpunu podršku frizerskim salonima i njihovim klijentima te donosi inovacije koje predstavljaju budućnost u njezi kose.

Schwarzkopf Professional je prvi i jedini brend koji na tržište donosi naprednu tehnologiju Schwarzkopf Professional SalonLab Analyzer & SalonLab App (dostupno na App Storeu) koja kombinira frizerske ekspertize s uvidima dobivenim iz podataka te omogućava potpuno personalizirano iskustvo u salonu. A da bi se personalizirano iskustvo nastavilo i nakon izlaska iz salona, najnaprednija i najmoćnija linija proizvoda za oporavak kose koja već dvije godine oduševljava frizere i njihove klijente, Fibre Clinix, od sada je dostupna i za korištenje tijekom kućne njege kose. Uz jedinstveno kombinirane režime sada svatko može produljiti premium iskustvo iz salona i samostalno održavati kvalitetu kose kod kuće!