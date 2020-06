Savršeni ljetni komadi sniženi i do 60%

Više nego ikada zaslužili ste bezbrižno ljeto uz puno zabave, kvalitetnog odmora, druženja i nezaboravnih uspomena. I sve to u fantastičnim modnim kombinacijama! A one su neodoljivo snižene u vašem City Centeru one!

Ove godine su velika ljetna sniženja u omiljenim trgovinama krenula ranije nego ikada; nemojte propustiti priliku da badiće, suknje, sandale, košulje, modne dodatke, gadgete, sitnice za dom i milijun drugih stvarčica kupite po odličnim, nižim cijenama. Jednostavno je: prepustite se shopping užitku po cijenama sniženim 30, 40, 50 i sve do 60% u više od 450 trgovina najpoznatijih svjetskih i domaćih brendova u City Centeru one Zagreb East, Zagreb West i Split. Tu ćete pronaći baš sve što trebate po najpovoljnijim cijenama i napuniti vrećice fantastičnim ljetnim komadima. Kao šećer na kraju shopping avanture u vašem City Centeru one uživajte u druženju uz ukusni ručak u nekom od brojnih restorana, uz finu kavu i najbolji sladoled u gradu. A ako trebate modnu inspiraciju, stilske savjete i šalabahter s naj ljetnim trendovima posjetite City Mix&Match i pronađite najbolje kombinacije sa sniženja koje će vaše ljeto učiniti bezbrižnim, opuštenim i nezaboravnim.